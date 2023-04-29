Зеленський розповів, чи достатньо зброї Україна отримала для контрнаступу

У війні в нас були моменти, коли країни підводили нас із наданням військової допомоги. Коли Україна розраховувала на ту чи іншу підтримку, якої в результаті не сталося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час інтерв’ю для представників фінських, шведських, данських і норвезьких ЗМІ.

“На війні дуже важливо все робити вчасно. І розраховувати на тих, хто тобі, щось пообіцяв або дав слово. На цій війні в нас були моменти, коли нас підводили. Я хочу подякувати, що цього не було з вашими країнами (Зеленський спілкувався із фінськими, шведськими, данськими і норвезькими журналістами – ред.)”, – розповів президент.

При цьому він не вказав, про які саме країни і допомогу йде мова.

“Це важливо. Коли хтось тебе підводить – це впливає на той тягар (необхідної військової допомоги – ред.). Тому що ти обіцяєш країні, яка своєю чергою бореться за спільні цінності. І країни розуміють – те, що ти сказав країні дуже потрібно. Але це комплексна історія. Жодна з країн присутніх тут, або десь не може повністю забезпечити Україну. Це зрозуміло, бо це сучасна війна, масштабу якої не було, я маю на увазі гібриду, а саме масштабу застосування різних технологій. Тому це складна війна. Це ребус, який має Україна не лише розв’язати, а ще й перемогти. Тому, якщо ми не переможемо – програє цивілізований світ”, – зазначив Зеленський.