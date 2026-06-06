        Суспільство

        Зеленський розкрив деталі нічного удару по Росії: дрони долетіли до Петербурга та Кронштадта

        Сергій Бордовський
        6 Червня 2026 12:27
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        Дрони подолали до 1000 км / Скриншот
        Дрони подолали до 1000 км / Скриншот

        Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку українських безпілотників по об’єктах на території Росії та заявив, що Москва повинна завершити війну і припинити удари по Україні.

        За словами глави держави, минулої ночі українські дрони подолали близько 1000 кілометрів до регіону Санкт-Петербурга та завдали ударів по арсеналах ВМФ РФ і базі в Кронштадті. Також українські далекобійні засоби ураження вразили нафтобазу в Краснодарському краї, подолавши близько 500 кілометрів.

        «Цю війну час завершувати. Але російський керівник хоче воювати. Тому працюють українські санкції за цю агресію», — заявив Зеленський.

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        Президент зазначив, що ударів було завдано завдяки спільній роботі військовослужбовців ЗСУ, СБУ та ГУР.

        «Росії треба завершувати свою війну і зупиняти удари по життю. Будь-які прояви несправедливості проти України матимуть справедливу відповідь», — наголосив він.

        Зеленський також подякував українським воїнам за влучність під час виконання бойових завдань.


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