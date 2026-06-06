Зеленський розкрив деталі нічного удару по Росії: дрони долетіли до Петербурга та Кронштадта

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нічну атаку українських безпілотників по об’єктах на території Росії та заявив, що Москва повинна завершити війну і припинити удари по Україні.

За словами глави держави, минулої ночі українські дрони подолали близько 1000 кілометрів до регіону Санкт-Петербурга та завдали ударів по арсеналах ВМФ РФ і базі в Кронштадті. Також українські далекобійні засоби ураження вразили нафтобазу в Краснодарському краї, подолавши близько 500 кілометрів.

«Цю війну час завершувати. Але російський керівник хоче воювати. Тому працюють українські санкції за цю агресію», — заявив Зеленський.

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Президент зазначив, що ударів було завдано завдяки спільній роботі військовослужбовців ЗСУ, СБУ та ГУР.

«Росії треба завершувати свою війну і зупиняти удари по життю. Будь-які прояви несправедливості проти України матимуть справедливу відповідь», — наголосив він.

Зеленський також подякував українським воїнам за влучність під час виконання бойових завдань.