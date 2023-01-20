Зеленський розкритикував ФРН через позицію щодо танків

Президент України Володимир Зеленський критикує німецький уряд через вагання щодо надання його країні танків. На його переконання, неправильно орієнтуватися у питанні можливих поставок озброєнь на інші країни, а не на власні можливості.

“Зараз не час для торгівлі, зараз час для виживання. Ми повинні вижити”, – сказав Зеленський в інтерв’ю ARD.

Захід може продовжувати дискусії ще пів року, сказав він, але “у нас щодня гинуть люди”. “Якщо у вас є танки Leopard, дайте їх нам”, – закликав український президент. Він наголосив при цьому, що Україна захищає свою територію і не має наміру нападати на Росію.

Питання щодо можливого постачання танків Leopard в Україну викликає суперечливі думки серед німецького населення. Так, згідно з соціологічним опитуванням Deutschlandtrend, проведеного для радіоконсорціуму ARD, 46 відсотків опитаних висловилися “за” постачання танків до України, і майже стільки ж – 43 відсотки – “проти”. Ще 11 відсотків респондентів не змогли або не захотіли відповідати на запитання.

Спостерігаються великі відмінності між віковими групами – люди старшого віку частіше схвалюють постачання танків Україні. Так, більше половини (52 відсотки) респондентів у віці від 18 до 34 років виступають “проти” поставок Leopard, 37 підтримують таке рішення. Натомість, серед тих, кому за 65 років, лише 36 відсотків виступають “проти” відправки, тоді як 52 відсотків – “за”.