Зеленський: росія зазнала понад 290 тисяч втрат з початку року, найбільше – на Донеччині

Президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережі про доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

За його словами, основні бої тривають на Покровському напрямку, де російська армія концентрує найбільші зусилля та водночас зазнає найбільших втрат. Лише за вісім місяців цього року окупанти втратили вбитими та важкопораненими понад 290 тисяч військових, більшість – на Донеччині. При цьому противнику не вдалося досягти жодної стратегічної мети.

Реклама

Реклама

Зеленський зазначив, що на окремих ділянках фронту тривають стабілізаційні заходи. Також було детально проаналізовано ситуацію на Запорізькому напрямку, у прикордонні Сумщини та на Харківщині. Президент повідомив, що сили і засоби для подальших дій підготовлені, заплановані нові дальні удари по ворогу.

Глава держави окремо відзначив 1-й, 33-й, 225-й та 425-й штурмові полки, 79-ту і 82-гу десантно-штурмові бригади, 92-гу окрему штурмову бригаду, 414-ту бригаду безпілотних систем, 14-ту бригаду оперативного призначення Нацгвардії та підрозділи ССО.