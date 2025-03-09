Політика

Зеленський: Росія завдала сотні ударів по Україні, у її зброї тисячі іноземних компонентів
9 Березня 2025 12:21
читать на русском →
Зруйнований ліцей у Балаклії Харківської області після атаки дронів / Фото ДСНС
Зруйнований ліцей у Балаклії Харківської області після атаки дронів / Фото ДСНС

Протягом тижня Росія здійснила сотні атак по Україні, використавши близько 1200 керованих авіабомб, майже 870 ударних дронів і понад 80 ракет різних типів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережах.

За його словами, російська зброя містить понад 82 тисячі іноземних компонентів, які продовжують надходити в обхід санкцій.

Президент наголосив, що Україна щодня працює з міжнародними партнерами, щоб забезпечити постачання систем ППО, залучити інвестиції в оборонну промисловість та посилити санкційний тиск на Росію. Він також підкреслив, що Україна продовжує роботу над досягненням справедливого миру та гарантіями безпеки.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
9 Березня 2025 12:21

Зеленський: Росія завдала сотні ударів по Україні, у її зброї тисячі іноземних компонентів
9 Березня 2025 10:35

Український ударний безпілотник атакував підприємство у Чебоксарах
9 Березня 2025 10:03

Українець Олег Дорощук здобув золото у стрибках у висоту на ЧЄ з легкої атлетики
9 Березня 2025 09:30

Вночі Україну атакували 119 БПЛА, збито – 73
9 Березня 2025 08:49

США наклали вето на створення оперативної групи G-7 щодо “тіньового флоту” Росії
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
усі думки