Зеленський: Росія завдала сотні ударів по Україні, у її зброї тисячі іноземних компонентів

Протягом тижня Росія здійснила сотні атак по Україні, використавши близько 1200 керованих авіабомб, майже 870 ударних дронів і понад 80 ракет різних типів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережах.

За його словами, російська зброя містить понад 82 тисячі іноземних компонентів, які продовжують надходити в обхід санкцій.

Президент наголосив, що Україна щодня працює з міжнародними партнерами, щоб забезпечити постачання систем ППО, залучити інвестиції в оборонну промисловість та посилити санкційний тиск на Росію. Він також підкреслив, що Україна продовжує роботу над досягненням справедливого миру та гарантіями безпеки.