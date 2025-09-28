Зеленський: Росія намагається і в цьому році вдарити по Україні блекаутом

Після масованого російського удару весь день тривала ліквідація наслідків у Києві, Київській області, Запоріжжі та інших регіонах. За словами президента, більшість уражень припала на житлові будинки й інші цивільні об’єкти: постраждали понад 80 людей, четверо загинули, серед них дитина.

У Києві серед уражених об’єктів — Інститут кардіології ім. Стражеска, один із провідних медзакладів країни та регіону: там двоє загиблих і значні пошкодження однієї з будівель. Глава держави наголосив, що відновлення має бути максимально швидким і уряд має допомогти. Загалом у столиці зафіксовано пошкодження на 32 локаціях. У Запоріжжі удар названо «надзвичайно жорстоким»: загиблих немає, але лише цієї ночі там постраждали майже 40 людей, яким надають необхідну допомогу.

Президент подякував рятувальникам ДСНС, медикам, поліцейським і комунальним службам, які працювали на місцях уражень. Він також повідомив про удари по енергетичних об’єктах і підкреслив, що це вже стала тактика РФ — спроба завдати Україні блекауту й цього року.

