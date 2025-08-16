Зеленський: росія найближчими днями може посилити тиск

Президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережі про доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. За його словами, українські війська вже другу добу поспіль демонструють успіхи на окремих складних ділянках у Донецькій області, зокрема на напрямку Добропілля та Покровська.

Зеленський відзначив підрозділи Нацгвардії «Азов», 7-го корпусу десантно-штурмових військ, 38-ї окремої бригади морської піхоти та 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Він підкреслив, що триває знищення російських окупантів, які намагалися прорватися вглиб українських позицій, а також повідомив про поповнення обмінного фонду за рахунок полонених російських військових.

Крім того, головнокомандувач доповів про ситуацію на Сумщині, Харківщині та Запоріжжі. Зеленський зауважив, що росія може найближчими днями посилити тиск, намагаючись створити вигідні для себе політичні обставини, однак Україна готова протидіяти, зокрема асиметрично.

Засновуючись на політико-дипломатичній ситуації навколо України та знаючи підлість Росії, передбачаємо, що російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск й удари проти українських позицій з метою створення більш вигідних політичних обставин для розмов із глобальними субʼєктами. Фіксуємо пересування та приготування російських військ. Звісно, будемо протидіяти – якщо треба, то й асиметрично. Я попросив Головкома поговорити з бойовими командирами. Україна потребує міцних позицій та дійсно відчутної протидії ворогу.

Президент подякував усім військовим за стійкість та виконання бойових завдань, наголосивши на важливості збереження міцних позицій і рішучих дій проти ворога.