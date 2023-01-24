Політика

Зеленський: Путін готується до реваншу

24 Січня 2023 17:22
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війна, зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо, який перебуває в нашій країні з візитом.

Він поінформував фінляндського колегу про актуальну ситуацію на фронті, плани Росії на найближчий час.

«Очевидно, що російське керівництво готується до реваншу, накопичує сили. Але також очевидно, що держава-терорист має програти. Сьогодні ми обговорили, що саме потрібно для цього на полі бою для нашої держави. У такому контексті ми обговорювали й участь Фінляндії в коаліції країн у питанні надання Україні сучасних західних танків. Ми дякуємо за підтримку. Такий внесок у перемогу для нас дуже важливий», – цитує Зеленського прес-служба Офісу президента.


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