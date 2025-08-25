        Політика

        Зеленський призначив посла в Норвегії Гавриша ще й послом України в Ісландії

        Федір Олексієв
        25 Серпня 2025 19:09
        Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Гавриша, нинішнього посла в Норвегії, також надзвичайним і повноважним послом України в Ісландії за сумісництвом.

        Відповідний указ №659/2025 опублікований на сайті Офісу президента.

        “Призначити надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Норвегія Гавриша Олексія Петровича надзвичайним і повноважним послом України в Ісландії за сумісництвом”, — йдеться у документі.

        На початку липня 2022 року Зеленський звільнив В’ячеслава Яцюка з посади посла України в Норвегії та 7 квітня 2025-го призначив на цю посаду Гавриша. Того ж дня він звільнив Ольгу Діброву з посади диппредставниці України у Фінляндії та з посади посла України в Ісландії за сумісництвом. Новим головою українського посольства у Гельсінкі став Михайло Видойник.


