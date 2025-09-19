Зеленський призначив першим військовим омбудсманом Ольгу Решетилову

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Офісу Військового омбудсмана. Першим військовим омбудсманом призначено Ольгу Решетилову, яка до цього була уповноваженою Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Про це повідомили в Офісі президента.

Зеленський затвердив положення про Офіс військового омбудсмана. Він буде постійним допоміжним органом при Президентові України, що забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх Сил оборони – чинних військових, бійців добровольчих формувань територіальних громад, резервістів на навчаннях, учасників руху опору в окупації та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.

Військовий омбудсман розв’язуватиме проблемні питання щодо проходження військової служби та розглядатиме скарги, може призначати перевірки та напрацьовувати рішення. Він щороку звітуватиме Президенту й Верховній Раді.

“Попереду – запуск інституції, системної роботи. Важливо, щоб на всіх рівнях у Силах оборони України було це відчутно: робимо те, що посилює армію, робимо те, що посилює воїнів у нашій армії”, – підсумував президент.