Зеленський призначив нового заступника Єрмака

Президент України Володимир Зеленський призначив полковника Павла Палісу, командира 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”, заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це Зеленський повідомив у своєму відеозверненні, опублікованому в соцмережах.

“Призначив полковника Павла Палісу заступником керівника Офісу. Це бойовий командир, очільник 93-ї бригади Холодний Яр. Він чудово розуміє ситуацію на фронті, у бригадах. Мені потрібна саме така людина, яка щоденно отримуватиме інформацію безпосередньо з передової”, – зазначив президент.