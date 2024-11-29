Суспільство

Зеленський призначив нового заступника Єрмака
29 Листопада 2024 21:18
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Володимир Зеленський / ОП

Президент України Володимир Зеленський призначив полковника Павла Палісу, командира 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”, заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це Зеленський повідомив у своєму відеозверненні, опублікованому в соцмережах.

“Призначив полковника Павла Палісу заступником керівника Офісу. Це бойовий командир, очільник 93-ї бригади Холодний Яр. Він чудово розуміє ситуацію на фронті, у бригадах. Мені потрібна саме така людина, яка щоденно отримуватиме інформацію безпосередньо з передової”, – зазначив президент.


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