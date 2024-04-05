Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії

Президент України Володимир зеленський призначив нового заступника командувача Національної гвардії України.

Як зазначається в указі №220/2024, новим заступником став Гордійчук Володимир Іванович.

У 1996 році Володимир Гордійчук закінчив Київський інститут Військово-Повітряних Сил України, а вже у 2012 отримав диплом магістра Академії внутрішніх військ МВС України. Гордійчук пройшов всі основні командирські посади від командира взводу до командира полку.

Він виконував завдання в зоні проведення АТО. Брав участь у зачистці міст Луганської області від незаконних збройних формувань, зокрема міста Лисичанськ.

У жовтні 2019 року Гордійчук був призначений керівником Центрального територіального управління Нацгвардії у Дніпрі.