Політика

Зеленський призначив Андрія Шевченка позаштатним радником

26 Вересня 2023 21:07
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Президент України Володимир Зеленський призначив футболіста і тренера Андрія Шевченка своїм радником.

“Призначити Шевченка Андрія Миколайовича радником президента України (поза штатом)”, – йдеться в тексті указу №589/2023 від 26 вересня, опублікованому на сайті глави держави.

Шевченко, 1976 р.н., був професійним футболістом у 1994-2012 рр., пізніше зайнявся тренерською діяльністю, був головним тренером національної збірної України. Заслужений майстер спорту України (2003), Герой України (2004), після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну є амбасадором фандрейзингової платформи United24.


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