27 листопада застосовуватиметься одна черга відключень

В Україні в середу, 27 листопада, буде застосована одна черга обмежень на споживання електроенергії.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Зокрема, з 7:00 до 20:00 буде діяти одна черга відключень, але час та обсяг обмежень можуть змінюватися протягом доби. Енергетики рекомендують перевіряти актуальні графіки відключень на офіційних сайтах або сторінках обленерго в соцмережах.

У компанії також нагадали, що тимчасові обмеження пов’язані з пошкодженням енергооб’єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

“Енергетики активно працюють над відновленням пошкодженого обладнання, щоб якнайшвидше повернути його в експлуатацію”, — зазначили в Укренерго.

Українців закликають не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно, коли електропостачання відновлюється за графіком.