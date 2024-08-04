Зеленський привітав воїнів ПС ЗСУ на фоні літаків F-16

Український президент Володимир Зеленський уперше офіційно підтвердив прибуття F-16 в Україну й опублікував відео з ними.

Це сталося під час нагородження воїнів Повітряних Сил ЗСУ.

“F-16 в Україні. Ми забезпечили це”, – заявив він.

“Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей результат. Я дякую всім партнерам, які справді дієво допомагають із F-16, і першим державам, які акцептували наш запит про надання літаків – Данія, Нідерланди, Сполучені Штати, – і всі наші партнери – ми цінуємо вашу підтримку!”