Зеленський привітав Шейнбаум з перемогою на президентських виборах у Мексиці

Президент Володимир Зеленський привітав Клаудію Шейнбаум з перемогою на президентських виборах у Мексиці.

“Бажаю новообраній президентці успіхів на посаді та висловлюю найкращі побажання Мексиці щодо подальшого зростання добробуту, безпеки й економічних можливостей для кожної сім’ї та всієї країни, а також щодо зміцнення її глобального лідерства”, — написав Зеленський у Х.

Президент висловив сподівання на плідну співпрацю та зміцнення українсько-мексиканських відносин.

“Ми впевнені, що Мексика може відігравати значну роль у глобальних зусиллях, спрямованих на досягнення справедливого й тривалого миру в Україні, а також на відновлення повної сили Статуту ООН у всьому світі”, — зазначив він.

Congratulations to @Claudiashein on her convincing victory in Mexico’s presidential elections.



I wish the President-elect every success during her tenure and express my best wishes for Mexico to further increase well-being, security, and economic opportunities for every family…