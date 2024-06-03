Політика

Зеленський привітав Шейнбаум з перемогою на президентських виборах у Мексиці

3 Червня 2024 20:40
зеленський, мексика
Клаудія Шейнбаум після перемоги на президентських виборах у Мексиці / Фото: Reuters

Президент Володимир Зеленський привітав Клаудію Шейнбаум з перемогою на президентських виборах у Мексиці.

“Бажаю новообраній президентці успіхів на посаді та висловлюю найкращі побажання Мексиці щодо подальшого зростання добробуту, безпеки й економічних можливостей для кожної сім’ї та всієї країни, а також щодо зміцнення її глобального лідерства”, — написав Зеленський у Х.

Президент висловив сподівання на плідну співпрацю та зміцнення українсько-мексиканських відносин.

“Ми впевнені, що Мексика може відігравати значну роль у глобальних зусиллях, спрямованих на досягнення справедливого й тривалого миру в Україні, а також на відновлення повної сили Статуту ООН у всьому світі”, — зазначив він.


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