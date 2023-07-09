Зеленський присвоїв звання Героїв України двом бійцям харківської бригади

Президент України присвоїв звання Героїв України двом полеглим бійцям 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка.

Про це повідомили у 92-й бригаді.

“Нагороди отримали 34-річний піхотинець, командир ударно-штурмової групи Олексій Миршавий та 37-річний бойовий медик, засновник одного з центрів підготовки медиків на базі НЦ “Десна” Євген Храпко”, — йдеться у повідомленні.

Як пише Суспільне, Євген Храпко був інженером симуляційного центру медичного факультету Харківського національного університету ім. Каразіна, інструктором 92-ої окремої механізованої бригади. Він загинув на фронті під час виконання завдання 11 червня 2022 року.