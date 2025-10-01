Зеленський присвоїв звання Героя України Парубію, Афанасьєву, Чубенку та Вакуленку

Президент Володимир Зеленський у День захисників і захисниць України повідомив про розширення традиції вшанування героїв, надавши звання Героя України ще чотирьом українцям. Усі вони отримали найвище звання посмертно.

«Сьогодні я підписав укази про присвоєння звання Герой України ще чотирьом українцям, на жаль, посмертно: Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Вакуленку», — зазначив Зеленський.

Глава держави нагадав, що від початку повномасштабної війни звання Героя України отримали вже 722 воїни, з них 445 — посмертно. Цього разу відзнаку присвоєно людям, які були захисниками не лише на полі бою, а й у ширшому сенсі — у відстоюванні ідеї незалежності України.

Реклама

Реклама

«Це були особливі люди. І вони теж були захисниками – захисниками ідеї України, нашої незалежності. Їхнє життя було неоднаковим, і вони походили з різних частин нашої країни – Львівщини, Криму, Донеччини, Харківщини. Але кожен із них для багатьох тепер є уособленням саме такої України, яка зуміла проявити характер і вистояти проти Росії», — сказав президент.

Зеленський наголосив, що Україна пам’ятає всіх своїх Героїв та висловив подяку кожному, хто присвятив життя боротьбі за державу.