Суспільство

Зеленський присвоїв бригадному генералу Драпатому звання генерал-майора
8 Жовтня 2024 10:39
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зеленський
Михайло Драпатий / Вікіпедія

Президент України присвоїв бригадному генералу Михайлу Драпатому звання генерал-майора.

Відповідний указ №694/2024 опубліковано на сайті Офісу президенту.

“Присвоїти військове звання генерал-майора бригадному генералу Драпатому Михайлу Васильовичу — заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України”, — йдеться в указі.

Відповідно до реформи військових 2020 року бригадний генерал є найнижчим генеральським званням, за ними далі йдуть генерал-майор, генерал-лейтенант, та найвище звання — генерал.


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