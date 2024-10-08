Зеленський присвоїв бригадному генералу Драпатому звання генерал-майора

Президент України присвоїв бригадному генералу Михайлу Драпатому звання генерал-майора.
Відповідний указ №694/2024 опубліковано на сайті Офісу президенту.
“Присвоїти військове звання генерал-майора бригадному генералу Драпатому Михайлу Васильовичу — заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України”, — йдеться в указі.
Відповідно до реформи військових 2020 року бригадний генерал є найнижчим генеральським званням, за ними далі йдуть генерал-майор, генерал-лейтенант, та найвище звання — генерал.