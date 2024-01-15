Зеленський прилетів до Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський у понеділок прибув з робочим візитом до Швейцарії.

Про це повідомив глава швейцарської дипломатії Ігнаціо Кассіс в соцмережі Х, передає “Європейська правда”

Він опублікував фото зустрічі із Зеленським в аеропорту та слова вітань.

Сам Зеленський у Twitter (X) підтвердив, що прибув до Швейцарії. За його словами, він говоритиме про повернення викрадених дітей, санкції та пошук механізмів для використання заморожених російських активів, співпрацю щодо гуманітарного розмінування, фінансової підтримки та відбудови України.

“У Давосі проведу важливі двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО, щоб підтримати динаміку нашої євроатлантичної інтеграції, а також із лідерами держав та великих бізнесів, щоб посилити оборонну та економічну стійкість України”, – написав президент.