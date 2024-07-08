Зеленський прибув до Варшави

Президент України вже прибув до Польщі і найближчим часом зустрінеться із прем’єром Польщі Дональдом Туском.

Про це із посиланням на свої джерела повідомляє RMF24.

Після 11 години за київським часом журналісти дізналися від джерел, що Зеленський уже прибув до Варшави – невдовзі після того, як візит українського президента побічно підтвердили до МЗС Польщі.

У рамках візиту він спершу зустрінеться з Дональдом Туском, близько 13:00 у Варшаві (14:00 за Києвом) очікується їхня спільна прес-конференція.

Після цього відбудеться зустріч із президентом Анджеєм Дудою.

Як з’ясували журналісти RMF FM, Володимир Зеленський має подякувати польським політикам за багаторічну підтримку нашої країни.

По-друге, український лідер поінформує Дональда Туска та Анджея Дуду про ситуацію на фронті та розповість, які плани має українська армія.

По-третє, Варшава і Київ мають скоординувати свої позиції до завтрашнього саміту НАТО у Вашингтоні .