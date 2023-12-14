Зеленський прибув до Німеччини

Президент Володимир Зеленський у четвер, 14 грудня, прибув до Німеччини з неоголошеним візитом.

Про це, як повідомляє “Європейська правда” з посиланням на DPA, заявили в німецькій поліції.

За словами речника поліції Франкфурта, президент України приземлився у Франкфуртському аеропорту, після чого його супроводили правоохоронці на зустріч у регіоні Рейн-Майн.

Точні передумови перебування Зеленського в Німеччині не відомі.

З минулого тижня голова держави перебуває в закордонних поїздках, зокрема в Аргентині, США та Норвегії.