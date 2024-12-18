Політика

Зеленський прибув до Брюсселя: “Попереду перемовини з європейськими партнерами”
18 Грудня 2024 18:46
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Євросоюз, зеленський
Президент Володимир Зеленський / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив про прибуття до Брюсселя та анонсував низку зустрічей з європейськими партнерами.

“Європі потрібна сильна позиція заради надійного миру. І кожне фундаментальне питання, яке стосується Європи, – а закінчення війни Росії проти України, безумовно, є таким питанням – потребує скоординованої та ефективної роботи європейських країн”, – йдеться у дописі Зеленського.

За його словами, на цей візит заплановані зустрічі з лідерами й главами урядів Франції, Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії, генеральним секретарем НАТО, президентом Євроради й президенткою Єврокомісії, будуть представники Британії та інших країн. Також Зеленський має взяти участь у засіданні Європейської ради.


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Зеленський прибув до Брюсселя: “Попереду перемовини з європейськими партнерами”
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