Зеленський прибув до Брюсселя: “Попереду перемовини з європейськими партнерами”

Президент України Володимир Зеленський повідомив про прибуття до Брюсселя та анонсував низку зустрічей з європейськими партнерами.

“Європі потрібна сильна позиція заради надійного миру. І кожне фундаментальне питання, яке стосується Європи, – а закінчення війни Росії проти України, безумовно, є таким питанням – потребує скоординованої та ефективної роботи європейських країн”, – йдеться у дописі Зеленського.

За його словами, на цей візит заплановані зустрічі з лідерами й главами урядів Франції, Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії, генеральним секретарем НАТО, президентом Євроради й президенткою Єврокомісії, будуть представники Британії та інших країн. Також Зеленський має взяти участь у засіданні Європейської ради.

I have arrived in Brussels for important negotiations with our European partners. Europe needs a strong, united position to ensure lasting peace. Every fundamental issue impacting Europe – and ending Russia’s war against Ukraine is undoubtedly one of them – requires coordinated…