Суспільство

В “Армія+” військові зможуть подати рапорт на повернення після СЗЧ
18 Грудня 2024 18:41
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армія, міноборони
Мобільний додаток “Армія+” / Фото: АрміяInform

У мобільному застосунку “Армія+” доступна нова функція, яка дозволяє військовим подати рапорт на повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ).

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає “Укрінформ”.

Поданий рапорт розглядатиметься протягом 24 годин.

“Ми розробили функціонал, щоб військовослужбовці могли ініціювати рапорт і оперативно поновитися на службі. Це дозволить повернути соціальні гарантії, зарплату та обрати військову частину для подальшої служби”, — зазначила Черногоренко.

Важливо, що до військових, які подали рапор, не застосовуватимуться жодні санкції.


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