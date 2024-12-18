В “Армія+” військові зможуть подати рапорт на повернення після СЗЧ

У мобільному застосунку “Армія+” доступна нова функція, яка дозволяє військовим подати рапорт на повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ).

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає “Укрінформ”.

Поданий рапорт розглядатиметься протягом 24 годин.

“Ми розробили функціонал, щоб військовослужбовці могли ініціювати рапорт і оперативно поновитися на службі. Це дозволить повернути соціальні гарантії, зарплату та обрати військову частину для подальшої служби”, — зазначила Черногоренко.

Важливо, що до військових, які подали рапор, не застосовуватимуться жодні санкції.