Ткачука звільнено з посади начальника Національної академії сухопутних військ

Генерал-лейтенант Павло Ткачук звільнений з посади начальника Національної академії Сухопутних військ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

“Сьогодні наказом міністра оборони України генерал-лейтенант Павло Ткачук звільнений з посади начальника Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначає оборонне відомство, Головна інспекція Міноборони провела аудит стосовно діяльності Національної академії сухопутних військ та виявила численні порушення.

Раніше курсанти академії скаржились на булінг та порушення умов навчання. Згідно зі свідченнями курсантів, вони стикалися приниженнями, а також з іншими проблемами:

Відсутність необхідних ліків у медпункті.