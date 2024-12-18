Суспільство

Ткачука звільнено з посади начальника Національної академії сухопутних військ
18 Грудня 2024 20:56
читать на русском →
армія, кадри, міноборони
Павло Ткачук / Фото: АрміяInform

Генерал-лейтенант Павло Ткачук звільнений з посади начальника Національної академії Сухопутних військ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

“Сьогодні наказом міністра оборони України генерал-лейтенант Павло Ткачук звільнений з посади начальника Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначає оборонне відомство, Головна інспекція Міноборони провела аудит стосовно діяльності Національної академії сухопутних військ та виявила численні порушення.

Раніше курсанти академії скаржились на булінг та порушення умов навчання. Згідно зі свідченнями курсантів, вони стикалися приниженнями, а також з іншими проблемами:

Відсутність необхідних ліків у медпункті.

  • Низька якість харчування.
  • Практика так званої “ротної каси”, коли курсанти змушені збирати кошти на придбання канцелярських товарів, мийних засобів тощо.
  • Система звільнень, яка відбувається у “ручному режимі” — виключно у разі, якщо за курсантами приїжджають батьки або дружина.

Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
18 Грудня 2024 20:27

НАТО дійсно взяло на себе координацію допомоги Україні, – Рютте
18 Грудня 2024 20:56

Ткачука звільнено з посади начальника Національної академії сухопутних військ
18 Грудня 2024 20:39

Повітряні Сили побічно підтвердили удар ракетами Storm Shadow по об’єктах у РФ
18 Грудня 2024 19:10

До меморандуму про обмеження карткових переказів приєдналися ще понад 20 банків
18 Грудня 2024 18:46

Зеленський прибув до Брюсселя: “Попереду перемовини з європейськими партнерами”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки