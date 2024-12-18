Політика

У ЄС тривають дискусії щодо миротворчого контингенту в Україні, – Reuters
18 Грудня 2024 17:46
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Євросоюз, війна
Німецькі війська під час навчань / Фото: Reuters

Європейські країни обговорюють відправку військ в Україну в разі припинення вогню. Чисельність європейського контингенту аналітики і джерела Reuters оцінюють у діапазоні від 40 до 100 тисяч осіб, а основну частину сил можуть скласти військові з Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії.

За даними Reuters, переговори про відправлення європейського контингенту в Україну перебувають на ранній стадії, але між країнами вже є розбіжності – навіть щодо доцільності обговорення цього питання.

Одне з українських джерел Reuters каже, що європейські сили стримування можуть бути сформовані коаліцією з п’яти-восьми країн.

Присутність європейських сил збільшить ризик прямої конфронтації з Росією, зазначає Reuters. Виникає також питання, чи повинні вони перебувати під егідою ООН – урядовці вважають, що це дасть Росії занадто великий вплив.


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