У ЄС тривають дискусії щодо миротворчого контингенту в Україні, – Reuters

Європейські країни обговорюють відправку військ в Україну в разі припинення вогню. Чисельність європейського контингенту аналітики і джерела Reuters оцінюють у діапазоні від 40 до 100 тисяч осіб, а основну частину сил можуть скласти військові з Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії.

За даними Reuters, переговори про відправлення європейського контингенту в Україну перебувають на ранній стадії, але між країнами вже є розбіжності – навіть щодо доцільності обговорення цього питання.

Одне з українських джерел Reuters каже, що європейські сили стримування можуть бути сформовані коаліцією з п’яти-восьми країн.

Присутність європейських сил збільшить ризик прямої конфронтації з Росією, зазначає Reuters. Виникає також питання, чи повинні вони перебувати під егідою ООН – урядовці вважають, що це дасть Росії занадто великий вплив.