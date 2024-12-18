Росіяни атакували дроном автівку у Херсоні: є загиблий та поранений

Російські окупаційні війська вкотре атакували дроном цивільне авто у Херсоні, є загиблий та поранений.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

“18 грудня близько 17:00 військові армії РФ атакували дроном цивільну автівку у Корабельному районі Херсона. Унаслідок скидання вибухівки загинув чоловік, ще один цивільний який перебував у автівці дістав поранення та госпіталізований”, – йдеться у повідомленні.

Після деокупації Херсону місто перебуває під постійним вогнем противника. Окрім КАБів та артилерії, російські війська масово застосовують ударні дрони проти цивільного населення. З безпілотників армія РФ скидає боєприпаси просто на людей та їхні автівки, палить будинки.