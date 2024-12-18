Суспільство

Діденко прогнозує до 7 градусів морозу у ніч на четвер
18 Грудня 2024 21:50
читать на русском →
Похмурий Київ / Фото: zaiarnyi_pasha / Instagram

У ніч на четвер, 19 грудня, більшість регіонів України охоплять заморозки. Температура повітря місцями опуститься до -7 °C, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Особливо холодно буде в східних областях, включаючи Полтавщину, Чернігівщину, Сумщину, Запоріжжя та Дніпропетровщину. Там очікується -3…-7 °C.

На решті території країни нічні температури коливатимуться в межах -1…+3 °C. Окрім заморозків, синоптики прогнозують мокрий сніг.

Упродовж дня температура повітря, попередньо, буде такою:

  • на сході +1…+3 °C,
  • на півночі +3…+6 °C,
  • у центрі +3…+7 °C,
  • на заході +5…+10 °C,
  • на півдні +6…+11 °C, 
  • на Запоріжжі +4…+5 °C.

“Вітер переходитиме з північно-західного на південно-західний, все ще рвучкий, активний. Опади – сніг з переходом у мокрий сніг, а вдень і дощ – імовірні лише на сході та північному сході України”, – зазначила Діденко.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
18 Грудня 2024 20:27

НАТО дійсно взяло на себе координацію допомоги Україні, – Рютте
18 Грудня 2024 20:56

Ткачука звільнено з посади начальника Національної академії сухопутних військ
18 Грудня 2024 20:39

Повітряні Сили побічно підтвердили удар ракетами Storm Shadow по об’єктах у РФ
18 Грудня 2024 19:10

До меморандуму про обмеження карткових переказів приєдналися ще понад 20 банків
18 Грудня 2024 18:46

Зеленський прибув до Брюсселя: “Попереду перемовини з європейськими партнерами”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
усі думки