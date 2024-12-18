Діденко прогнозує до 7 градусів морозу у ніч на четвер

У ніч на четвер, 19 грудня, більшість регіонів України охоплять заморозки. Температура повітря місцями опуститься до -7 °C, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Особливо холодно буде в східних областях, включаючи Полтавщину, Чернігівщину, Сумщину, Запоріжжя та Дніпропетровщину. Там очікується -3…-7 °C.

На решті території країни нічні температури коливатимуться в межах -1…+3 °C. Окрім заморозків, синоптики прогнозують мокрий сніг.

Упродовж дня температура повітря, попередньо, буде такою:

на сході +1…+3 °C,

на півночі +3…+6 °C,

у центрі +3…+7 °C,

на заході +5…+10 °C,

на півдні +6…+11 °C,

на Запоріжжі +4…+5 °C.

“Вітер переходитиме з північно-західного на південно-західний, все ще рвучкий, активний. Опади – сніг з переходом у мокрий сніг, а вдень і дощ – імовірні лише на сході та північному сході України”, – зазначила Діденко.