Політика

Спецпосланець Трампа по Україні назвав ліквідацію генерала Кирилова “не дуже гарною ідеєю”
18 Грудня 2024 21:20
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Кіт Келлог, якого обраний президент США Дональд Трамп висунув на посаду спецпосланця з питань України та Росії, назвав ліквідацію генерала Ігоря Кирилова в Москві “не дуже гарною ідеєю”. Про це він сказав в інтерв’ю ведучому телеканалу Fox News.

“Я не думаю, що це дійсно невдача, але я б сказав, що є правила ведення війни і є певні речі, які ви просто не робите. Наприклад, ви не вбиваєте поранених солдатів на полі бою. Ви не повинні вбивати некомбатантів. Коли ви вбиваєте важливих генералів у їхньому рідному місті, ви нібито розширюєте (правила), і я не думаю, що це справді розумно”, – сказав Келлог, додавши, що, на його думку, це “не дуже гарна ідея”.

Келлог також вважає, що обидві сторони, і Росія, і Україна, готові до переговорів, і Трамп – той, хто здатний стати посередником. “Я думаю, у нього є бачення того, як це зробити. У нього є енергія, щоб це зробити. І я думаю, що він насправді готовий зрештою об’єднати обидві сторони і поговорити”, – сказав Келлог.

Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) генерал-лейтенант Ігор Кирилов і його помічник Ілля Полікарпов загинули вранці 17 грудня біля будинку на Рязанському проспекті в Москві під час вибуху. За версією слідства, вибуховий пристрій було прикріплено до самоката, що стояв біля під’їзду, з якого виходили Кирилов із помічником.


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