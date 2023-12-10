Політика

Зеленський прибув до Аргентини і вже поговорив з Макроном

10 Грудня 2023 15:13
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зеленський, макрон

Володимир Зеленський прибув до Аргентини на інавгурацію обраного президента цієї латиноамериканської країни Хав’єра Мілея. Про це він повідомив у Telegram.

Український президент також зазначив, що вже провів перемовини зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном.

“Перебуваючи в Аргентині, провів розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном.

Поінформував Еммануеля про розвиток подій на фронті й подякував йому за військову допомогу, яку надає Франція. Обговорили наші пріоритетні потреби й наступний французький оборонний пакет, який значно посилить вогневу міць України.

Подякував за підготовку до прийому українських пілотів для другого етапу програми тренування на літаках F-16.

Розповів про функціонування «зернового коридору», яким попри всі намагання Росії вже перевезено 7,5 млн тонн вантажів.

Я також наголосив на важливості відкриття на саміті Євроради переговорів про вступ України до ЄС. Україна виконала всі необхідні рекомендації Єврокомісії.

Рішення Європейської ради матиме значний вплив на мотивацію українського суспільства та армії.

У зв’язку з цим я високо ціную особисті зусилля Президента Макрона, спрямовані на забезпечення єдності ЄС”, – написав Зеленський у месенджері.


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