Зеленський провів засідання Ставки: розглянуто п’ять ключових питань

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 2 лютого, провів засідання Ставки.

На ставці було розглянуто п’ять ключових питань, зазначив Зеленський.

План на 2024 рік. Збільшено контракти. Спланували додатковий бюджет саме на дрони і забезпечимо його виконання.

Доповіді – віце-премʼєр-міністр Федоров та міністр оборони Умєров.

Загалом на цей рік більше 90% дронів на фронті – це вітчизняне виробництво. Дякую кожній українській компанії, яка працює заради такої нашої сили. Дякую кожному, хто тренує операторів дронів. Дякую кожному волонтеру, який допомагає.