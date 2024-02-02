Суспільство

Зеленський провів засідання Ставки: розглянуто п’ять ключових питань

2 Лютого 2024 19:41
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ставка, зеленський
Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 2 лютого, провів засідання Ставки.

На ставці було розглянуто п’ять ключових питань, зазначив Зеленський.

Перше – українське виробництво дронів

План на 2024 рік. Збільшено контракти. Спланували додатковий бюджет саме на дрони і забезпечимо його виконання. 

Доповіді – віце-премʼєр-міністр Федоров та міністр оборони Умєров.

Загалом на цей рік більше 90% дронів на фронті – це вітчизняне виробництво. Дякую кожній українській компанії, яка працює заради такої нашої сили. Дякую кожному, хто тренує операторів дронів. Дякую кожному волонтеру, який допомагає.

Друге питання – снаряди. Виробництво та імпорт

Теж збільшуємо контракти. І пришвидшуємо виробників. 

Доповідь – міністр оборони. Дякую всім, хто працює 24/7 на виробництвах.

Третє – ситуація на фронті. Всі ключові напрямки

Авдіївка – особливо складно. 

Доповідали Головком Залужний та командувачі за напрямками – Москальов, Cирський.

Дякую всім українським воїнам, які тримають позиції та знищують ворога. Працюємо з партнерами, щоб додати українським воїнам більше сили.

Четверте – фортифікації

Нарощування фортифікаційних споруд. 

Доповідь Премʼєр-міністра Шмигаля щодо фінансування. Доповідь міністра оборони щодо термінів виконання завдань. Швидко реалізовуємо. Дякую всім, хто залучений.

П’яте питання на Ставці – енергетика

Відновлення після російських ударів, фізичний захист енергетики, наші системні кроки.

Детальні доповіді. Уряд – Шмигаль, Кубраков. Енергокомпанії – Чернишов, Кудрицький.

Проходимо цей опалювальний сезон стабільно.

Дякую всім нашим працівникам енергетичної галузі й кожному воїну, який захищає від російських ракет і дронів.

“Стійкість нашої держави й кожної її системи – це обовʼязкова передумова сили України”, – зазначив Зеленський.


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