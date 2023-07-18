Політика

Зеленський провів засідання Ставки

18 Липня 2023 14:00
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зеленський, ставка

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 18 липня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.   

Про це президент повідомив у Telegram.

“Питання номер один на сьогоднішній Ставці – морський експорт зерна та безпека портів”, – наголосив глава держави. 

На засіданні Ставки доповідали віце-прем’єр Олександр Кубраков, командувач ВМС Олексій Неїжпапа – про логістику постачання та захист узбережного регіону.

Також були доповіді міністра внутрішніх справ Ігора Клименка та голови Держспецзв’язку Юрія Щиголя про боротьбу з ворожими БПЛА. ГУР, СЗР, СБУ доповідали про плани противника.

“Заслухали ситуацію на полі бою від командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського. Міністр Резніков та командувач Сил логістики Гуляк доповіли про динаміку постачання снарядів. Дякую всім за роботу. Рухаємось далі”, – резюмував президент.


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