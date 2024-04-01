Політика

Зеленський провів тривалу нараду з військовими та урядовцями

1 Квітня 2024 15:26
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війна, зеленський, дрони
Президент Володимир Зеленський проводить нараду з військовими та урядовцями / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів майже тригодинну нараду з військовими та урядовцями.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

“Разом з військовими та урядовцями провели майже тригодинну, максимально конкретну нараду щодо дронів.  Оновили й деталізували плани виробництва на поточний рік за всіма типами безпілотників: FPV, бомбардувальниками, розвідниками, а також за далекобійними дронами для особливих завдань”, – повідомив президент.

На нараді обговорили питання гнучкості ОПК, атже потреби фронту постійно змінюються.

“Важливі рішення: щодо спрощення процедури закупівель, імпорту комплектовання, нарощування виробництва снарядів для дронів і навчання операторів. Проект побудови комплексної системи керування засобами РЕБ для захисту наших воїнів і техніки від російських безпілотників. Систему вже тестують на окремих напрямках. Запланували масштабування проекту на весь фронт”, – сказав Зеленський.


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