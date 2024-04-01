Зеленський провів тривалу нараду з військовими та урядовцями

Президент України Володимир Зеленський провів майже тригодинну нараду з військовими та урядовцями.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

“Разом з військовими та урядовцями провели майже тригодинну, максимально конкретну нараду щодо дронів. Оновили й деталізували плани виробництва на поточний рік за всіма типами безпілотників: FPV, бомбардувальниками, розвідниками, а також за далекобійними дронами для особливих завдань”, – повідомив президент.

На нараді обговорили питання гнучкості ОПК, атже потреби фронту постійно змінюються.

“Важливі рішення: щодо спрощення процедури закупівель, імпорту комплектовання, нарощування виробництва снарядів для дронів і навчання операторів. Проект побудови комплексної системи керування засобами РЕБ для захисту наших воїнів і техніки від російських безпілотників. Систему вже тестують на окремих напрямках. Запланували масштабування проекту на весь фронт”, – сказав Зеленський.