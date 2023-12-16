Політика

Зеленський провів трьохгодинне засідання Ставки

16 Грудня 2023 18:58
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ппо, ставка, зеленський

Сьогодні відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Його провів президент Володимир Зеленський.

За його словами засідання тривало майже три години.

“Провів Ставку. Різні питання, різні аспекти оборони. Тривала: майже три години. Питання військових. Питання ветеранів. Питання бригад. Питання фортифікаційних укріплень. Питання виробництва зброї”, – повідомив він у вечірньому зверненні.

Зеленський також відзначити українських захисників неба, які за одну минулу ніч знищили тридцять “шахедів”.

“А загалом за цей тиждень знищено вже 104 «шахеди». Зі 112, застосованих Росією, – більшість. І знищення кожного – це врятовані життя й врятована інфраструктура. Я дякую всім воїнам наших мобільних вогневих груп, льотчикам та інженерам Повітряних сил і всім нашим зенітникам. Молодці!” – зазначив Зеленський, й нагадав про збиття “балістики”.

“Готуємо й подальше посилення ППО – про це вже домовились. І майже на кожній моїй зустрічі з лідерами, майже в усіх переговорах звучить ця тема – тема ППО. Буде більше систем, більше захисту неба”, – сказав він.


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