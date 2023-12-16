Зеленський провів трьохгодинне засідання Ставки

Сьогодні відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Його провів президент Володимир Зеленський.

За його словами засідання тривало майже три години.

“Провів Ставку. Різні питання, різні аспекти оборони. Тривала: майже три години. Питання військових. Питання ветеранів. Питання бригад. Питання фортифікаційних укріплень. Питання виробництва зброї”, – повідомив він у вечірньому зверненні.

Зеленський також відзначити українських захисників неба, які за одну минулу ніч знищили тридцять “шахедів”.

“А загалом за цей тиждень знищено вже 104 «шахеди». Зі 112, застосованих Росією, – більшість. І знищення кожного – це врятовані життя й врятована інфраструктура. Я дякую всім воїнам наших мобільних вогневих груп, льотчикам та інженерам Повітряних сил і всім нашим зенітникам. Молодці!” – зазначив Зеленський, й нагадав про збиття “балістики”.

“Готуємо й подальше посилення ППО – про це вже домовились. І майже на кожній моїй зустрічі з лідерами, майже в усіх переговорах звучить ця тема – тема ППО. Буде більше систем, більше захисту неба”, – сказав він.