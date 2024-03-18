Зеленський провів телефону розмову з президентом Індонезії

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з обраним президентом Індонезії Прабово Субіанто.

Зеленський привітав колегу з перемогою на виборах і висловив надію на продовження взаємовигідних двосторонніх відносин.

“У 2022 році я представив Формулу миру — реальний шлях до справедливого миру — саме в Індонезії. Тепер ми готуємо інавгураційний саміт миру, і участь Індонезії в ньому для нас принципово важлива”, — зазначив президент.

Також Зеленський запросив Індонезію приєднатися до участі в саміті та реалізації пунктів щодо продовольчої та ядерної безпеки, а також обміну полоненими.