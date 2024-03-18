Політика

Зеленський провів телефону розмову з президентом Індонезії

18 Березня 2024 13:08
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Президент Володимир Зеленський / Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з обраним президентом Індонезії Прабово Субіанто.

Зеленський привітав колегу з перемогою на виборах і висловив надію на продовження взаємовигідних двосторонніх відносин.

“У 2022 році я представив Формулу миру — реальний шлях до справедливого миру — саме в Індонезії. Тепер ми готуємо інавгураційний саміт миру, і участь Індонезії в ньому для нас принципово важлива”, — зазначив президент.

Також Зеленський запросив Індонезію приєднатися до участі в саміті та реалізації пунктів щодо продовольчої та ядерної безпеки, а також обміну полоненими.


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