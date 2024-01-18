Зеленський провів телефону розмову з Макроном: що обговорили

Президент Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з лідером Франції Еммануелем Макроном. Обговорили “Артилерійську коаліцію” та домовились про підготовку майбутнього візиту французького колеги до України.
Про що говорили:
- президент подякував Макрону за запуск ініціативи “Артилерійська коаліція”. У тому ж числі й за оголошення зобов’язання Франції виготовити для України десятки передових артилерійських систем “Цезар” й боєприпаси до них;
- обговорили ситуацію на полі бою, оборонні потреби України й пріоритети щодо наступної військової допомоги Парижа. Наразі важливо й надалі посилювати протиповітряну оборону України;
- Зеленський привітав активне сприяння французькому бізнесу, який інвестує та готовий збільшувати інвестиції в Україну попри війну;
- президент України розповів Макрону про початок підготовки Глобального саміту миру. Наголосив на важливості залучити якомога більше країн до участі.
“Доручили політичним і військовим радникам розпочати підготовку майбутнього візиту французького президента до України та прискорити переговори щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії в межах Вільнюської декларації G7”, – додав Зеленський.