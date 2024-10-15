Політика

Зеленський провів Ставку: говорили про підготовку до опалювального сезону
15 Жовтня 2024 17:09
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зеленський, опалювальний сезон, ставка
Володимир Зеленський / ОПУ

15 жовтня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, темою якої була підготовка до опалювального сезону.

Про це повідомляє глава держави в Telegram.

“Енергетична Ставка. Комплексна підготовка до зими. Доповіді всіх, хто задіяний у процесі: Нафтогазу, Укренерго, міністерств енергетики, внутрішніх справ, розвитку громад та територій, Повітряних сил, обласних військових адміністрацій”.

На Ставці обговорювалися усі рівні захисту енергетичної інфраструктури: інженерний, засобами РЕБ та силами ППО.

За словами Зеленського, активну участь у захисті братиме українська авіація. Також було ухвалено рішення щодо посилення ППО в прикордонних і прифронтових регіонах.

Міністерство внутрішніх справ представило план заходів реагування на обстріли та оперативного відновлення пошкоджень. Триває робота зі створення розосередженої мережі когенераційних установок, додав глава держави.


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