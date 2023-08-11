Суспільство

Зеленський провів селекторну нараду під звуки ППО

11 Серпня 2023 18:04
читать на русском →

Президент Володимир Зеленський 11 серпня провів селекторну нараду й засідання Ради національної безпеки й оборони, а також нараду щодо нових шляхів експорту зерна.

Про це Зеленський повідомив у підсумковому відеозверненні в п’ятницю .

“Ранок – селектор. Військові, розвідка, урядовці. Розмова під звуки роботи ППО на Київщині. Доповіді командувачів, міністрів.

МВС – ситуація в регіонах, ліквідація наслідків російських ударів, робота ДСНС. Дякую всім українським рятувальникам!

Мінстратегпром – доповідь щодо виробництва снарядів і техніки в Україні. Збільшуємо обсяги. Постійно збільшуємо.

СБУ – вагома робота проти колаборантів. Дякую, хлопці!

Вдень провів РНБО щодо “воєнкомів”. Буде ще засідання по ВЛК…”.

Президент зазначив, що представники Офісу президента працювали з послами країн-партнерів заради долучення країн до “формули миру”.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Серпня 2023 16:41

На Херсонщині відмовляються видавати інсулін без паспорта рф
11 Серпня 2023 16:15

Ціллю сьогоднішнього ворожого ракетного удару був аеродром, де тренувались молоді пілоти – Ігнат
11 Серпня 2023 14:34

В Україні буде звільнено всіх обласних военкомів
11 Серпня 2023 14:30

В українському небі вранці збили один “Кинджал” – Повітряні сили
11 Серпня 2023 13:28

Окупанти завдали удару по Прикарпаттю, загинула дитина
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ЧЕПИНОГА

Київ. Війна. Літо 2023-го
Александр КИРШ

Что готовят Украине партнёры, или Вариант “Финляндия-1940”
Віталій ПОРТНИКОВ

Учебник безнравственности
Александр КИРШ

Поддержка помощи Украине американцами несколько снизилась
Павло КАЗАРІН

Війна – це час дорослих
Александр КИРШ

«КТО КОМУ БОЛЬШЕ ДОЛЖЕН»??? И ЭТО — СЕГОДНЯ??? СЕЙЧАС??? ВЫ ТАМ С УМА ВСЕ СОШЛИ???
усі думки