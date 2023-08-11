Зеленський провів селекторну нараду під звуки ППО

Президент Володимир Зеленський 11 серпня провів селекторну нараду й засідання Ради національної безпеки й оборони, а також нараду щодо нових шляхів експорту зерна.

Про це Зеленський повідомив у підсумковому відеозверненні в п’ятницю .

“Ранок – селектор. Військові, розвідка, урядовці. Розмова під звуки роботи ППО на Київщині. Доповіді командувачів, міністрів.

МВС – ситуація в регіонах, ліквідація наслідків російських ударів, робота ДСНС. Дякую всім українським рятувальникам!

Мінстратегпром – доповідь щодо виробництва снарядів і техніки в Україні. Збільшуємо обсяги. Постійно збільшуємо.

СБУ – вагома робота проти колаборантів. Дякую, хлопці!

Вдень провів РНБО щодо “воєнкомів”. Буде ще засідання по ВЛК…”.

Президент зазначив, що представники Офісу президента працювали з послами країн-партнерів заради долучення країн до “формули миру”.