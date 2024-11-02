МЗС РФ стверджує, що Україна відмовляється приймати своїх громадян із російського полону

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова провела брифінг на тему щодо українських військовополонених.
Ось кілька найпомітніших з її заяв. Зазначимо, що жодних доказів на підтвердження своїх слів вона не навела.
- Росія, за словами Захарової, цього року пропонувала на обмін 939 військовополонених, але Київ «забрав», як вона висловилася, тільки 279.
- Також Захарова звинуватила Київ у «саботажі» процесу обміну полоненими, «тому що вони зосередилися на обміні бойовиками націоналістичних батальйонів».
- Росія не відмовляється включати в обмінні списки полонених морських піхотинців ЗСУ, за словами представника МЗС, 29 полонених було повернуто під час різних обмінів.
- Жодні треті країни не зверталися до Москви з пропозиціями стати покровителями полонених українців, передають російські агентства заяви Захарової.
Українська сторона цю маячню поки що не коментувала.