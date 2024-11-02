Політика

МЗС РФ стверджує, що Україна відмовляється приймати своїх громадян із російського полону
2 Листопада 2024 20:15
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полонені, росія
Марія Захарова під час брифінгу 2 листопада 2024 року / Скриншот відео

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова провела брифінг на тему щодо українських військовополонених.

Ось кілька найпомітніших з її заяв. Зазначимо, що жодних доказів на підтвердження своїх слів вона не навела.

  • Росія, за словами Захарової, цього року пропонувала на обмін 939 військовополонених, але Київ «забрав», як вона висловилася, тільки 279.
  • Також Захарова звинуватила Київ у «саботажі» процесу обміну полоненими, «тому що вони зосередилися на обміні бойовиками націоналістичних батальйонів».
  • Росія не відмовляється включати в обмінні списки полонених морських піхотинців ЗСУ, за словами представника МЗС, 29 полонених було повернуто під час різних обмінів.
  • Жодні треті країни не зверталися до Москви з пропозиціями стати покровителями полонених українців, передають російські агентства заяви Захарової.

Українська сторона цю маячню поки що не коментувала.


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