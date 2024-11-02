МЗС РФ стверджує, що Україна відмовляється приймати своїх громадян із російського полону

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова провела брифінг на тему щодо українських військовополонених.

Ось кілька найпомітніших з її заяв. Зазначимо, що жодних доказів на підтвердження своїх слів вона не навела.

Росія, за словами Захарової, цього року пропонувала на обмін 939 військовополонених, але Київ «забрав», як вона висловилася, тільки 279.

Також Захарова звинуватила Київ у «саботажі» процесу обміну полоненими, «тому що вони зосередилися на обміні бойовиками націоналістичних батальйонів».

Росія не відмовляється включати в обмінні списки полонених морських піхотинців ЗСУ, за словами представника МЗС, 29 полонених було повернуто під час різних обмінів.

Жодні треті країни не зверталися до Москви з пропозиціями стати покровителями полонених українців, передають російські агентства заяви Захарової.

Українська сторона цю маячню поки що не коментувала.