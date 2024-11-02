На Курахівському напрямку відбито 18 штурмів росіян, 17 атак ще триває – Генштаб

Всього від початку доби відбулося 107 бойових зіткнень.
Найгарячіший сьогодні Курахівський напрямок – 35 разів ворог атакував поблизу населених пунктів Іллінка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимільянівка, Антонівка, Костянтинівка та Катеринівка. 18 боїв завершено, ще 17 – продовжуються дотепер.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00.
Від обстрілів з території російської федерації продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема Погребки, Грабовське, Іскрисківщина, Ободи, Волфине Сумської області; Тимофіївка Харківської області. Авіаудари загарбники завдали по районах Юнаківки, Журавки та Басівки Сумської області, скинувши 5 авіабомб.
- Одну атаку відбито, ще одна триває в районі Вовчанська на Харківському напрямку. Також росіяни здійснили авіаудари по Слатиному та Козачій Лопані, застосувавши сім КАБів.
- На Куп’янському напрямку ворог здійснив сім штурмових дій неподалік Піщаного, Загризового, Зеленого Гаю, Кругляківки, Колісниківки та Лозової. Два боєзіткнення закінчилися, ще п’ять – тривають. Авіаційних ударів некерованими ракетами зазнало Піщане.
- На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 13 разів поблизу Греківки, Тернів, Ямполівки, Торського та Серебрянського лісу. Незавершеними залишилися три атаки противника.
- Триває одна атака на Сіверському напрямку поблизу населеного пункту Івано-Дар’ївка.
- Сили оборони зупинили одну атаку росіян поблизу Предтечиного на Краматорському напрямку.
- За підтримки бомбардувальної авіації на Торецькому напрямку противник атакував сім разів неподалік населених пунктів Торецьк та Щербинівка. Два бої завершилися без успіху для окупантів, ще п’ять – продовжуються.
- На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вісім спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миколаївка, Промінь, Крутий Яр, Селидове та Вишневе. Сили оборони стримують натиск противника та відбили три атаки, п’ять боєзіткнень – досі тривають. Втрати ворога уточнюються.
- На Времівському напрямку окупанти чотири рази безрезультатно атакували позиції наших військ біля Трудового та Максимівки. Ворог завдав авіаційного удару в районах Новодар’ївки, Богоявленки, Максимівки та Великої Новосілки, скинувши шість КАБ та застосувавши 30 НАР.
- На Оріхівському напрямку противник продовжує обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури, наші оборонці відбили дві атаки в районі Нестерянки, окрім того, ворог завдав авіаудару некерованими ракетами по Лобковому та скинув авіабомби на Малу Токмачку, Юр’ївку та Новопавлівку.
- На Придніпровському напрямку російські загарбники двічі без успіху штурмували позиції наших оборонців. Ситуація контрольована.
На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.