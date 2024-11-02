Політика

Зеленський: Захід робить “багато мікровнесків у постійний російський терор”
2 Листопада 2024 20:40
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В оптичній трьохдіапазонній головці самонаведення російскої ракети 9М336 був виявлений перетворювач живлення від швейцарської компанії Traco Power / Фото Militarnyi

Росія поступово нарощує застосування ударних БПЛА. І для цього досі має змогу використовувати західні компоненти.

Про це у відеозверненні заявив президент України володимир Зеленський.

За його словами, за жовтень місяць більш ніж 2 тисячі «шахедів» було проти України, проти наших людей.

“Така кількість «шахедів» – це понад 170 тисяч компонентів, які мали б бути заблоковані для постачання в Росію. Мікросхеми, мікроконтролери, процесори, багато різних деталей, без яких просто був би неможливий цей терор.

Все це постачається в Росію з-за кордону. І це, на жаль, від компаній з Китаю, Європи, Америки – багато мікровнесків у постійний російський терор”, – заявив Зеленський.

Він знов наголосив про необхідність суворогоо контролю за експортом спеціальних деталей та компонентів, щоб не давати Росії можливість обходити санкції, які давно вже були введені проти Москви за цю війну.

“Так само як із «шахедами» – з російськими ракетами. Вони всі містять компоненти з інших країн. Боротися проти російських ударів – це означає боротися в тому числі за силу санкцій проти Росії. Санкції мають збільшуватись, бути ефективними. І кожна схема обходу санкцій – це злочин проти людей і світу. І саме такі схеми дозволяють Росії також допомагати нарощувати мʼязи режимам в Ірані та Північної Кореї. Це глобальна загроза. І тільки глобальним, спеціальним тиском можна це подолати”, – заявив український президент.


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