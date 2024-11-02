Лідером Консервативної партії Британії стала Кемі Баденок

Новим лідером британських консерваторів обрано Кемі Баденок, пише Financial Times.

Колишній міністр у справах бізнесу отримала 57% голосів, що стало вирішальним у перемозі над її суперником Робертом Дженріком, колишнім міністром з питань імміграції, який набрав 43% голосів.

За словами голови комітету Боба Блекмана, який оголосив результати голосування на заході у Вестмінстері в суботу, явка виборців склала 72,8 відсотка від загальної кількості членів партії, загалом було подано 131 680 голосів.

Баденок, член парламенту від північно-західного Ессексу, стала першим темношкірим лідером торі і четвертою жінкою, яка очолила партію.

У своїй промові вона звернулася до прихильників партії: «Завдання, яке стоїть перед нами, важке, але просте … притягнути цей лейбористський уряд до відповідальності … [і] підготуватися протягом наступних кількох років до управління країною».

Посилаючись на одне з гасел своєї кампанії – «прийшов час сказати правду» – вона сказала: «Ми повинні бути чесними, ми припускалися помилок, порушували стандарти».

Закликаючи всі секції партії до об’єднання, вона сказала, що торі повинні «перезавантажити нашу політику і мислення», додавши: «Настав час приступити до роботи: «Настав час взятися за справу, час оновлюватися».

Вона сказала, що для неї було «величезною честю» бути обраною «очолити партію, яку я люблю», і віддала данину поваги своєму попереднику Ріші Сунаку.

“Це кінець тривалої боротьби, яка формально розпочалася після того, як 4 липня торі зазнали найгіршої поразки на виборах, але фактично розпочалася місяцями раніше, коли стали зрозумілі масштаби очікуваного розгрому”, – зазначає FT.

Перед 44-річною Баденок стоїть непросте завдання – повернути консерваторів до влади після того, як їхня кількість зменшилася до 121 депутата, порівняно з 365 на попередніх виборах.

Першим серйозним випробуванням для Баденок буде демонстрація прогресу на місцевих виборах у травні.