AP: ChatGPT тепер працюватиме як пошукова система

OpenAI запускає пошукову систему на базі ChatGPT, яка може скласти пряму конкуренцію Google і вплинути на потік інтернет-трафіку в пошуках новин, спортивних результатів та іншої термінової інформації.

Як повідомляє The Associated Press, у четвер компанія OpenAI із Сан-Франциско заявила, що поки що надає функцію пошуку платним користувачам ChatGPT, але згодом вона буде доступною всім користувачам. У липні компанія випустила попередню версію для невеликої групи користувачів і видавців.

Оригінальна версія ChatGPT, випущена 2022 року, навчалася на величезних масивах онлайн-текстів, але не могла відповідати на запитання про актуальні події, які не входять до її навчальних даних.

У травні Google вніс зміни у свою пошукову систему, і тепер письмові резюме, які генерує ШІ, часто з’являються у верхній частині результатів пошуку. Мета таких резюме – швидко відповісти на пошуковий запит користувача, щоб йому не довелося переходити за посиланням і відвідувати інший сайт для отримання додаткової інформації.

Після року тестування на невеликій кількості користувачів, Google ввела нову версію, яка, проте, призвела до хибних висновків, показавши небезпеку передачі пошуку інформації чат-ботам зі штучним інтелектом, схильним до помилок, які називаються галюцинаціями.

Поворот компаній, що займаються розробкою штучного інтелекту, до того, щоб їхні чат-боти передавали новини, зібрані професійними журналістами, стривожив деякі новинні медіа-організації. The New York Times входить до числа кількох новинних видань, які подали до суду на OpenAI та її бізнес-партнера Microsoft за порушення авторських прав. Раніше в жовтні видавець Wall Street Journal і New York Post компанія News Corp подала в суд на іншу пошукову систему зі штучним інтелектом, Perplexity.

У четвер OpenAI повідомила у своєму блозі, що її нова пошукова система була створена за допомогою новинних партнерів, серед яких The Associated Press і News Corp. За словами компанії, вона міститиме посилання на джерела, такі як новини та записи в блогах. Не відразу стало зрозуміло, чи будуть ці посилання відповідати першоджерелу інформації, представленої чатботом.