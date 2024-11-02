В Україні температура знижуватиметься, місцями очікується мокрий сніг

У неділю погода на більшій частині України буде без опадів, лише в північно-східній частині вночі невеликий мокрий сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, уночі на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на півдні до 10°.

У Києві 3 листопада без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла.

У понеділок, 4 листопада, вночі в північних, центральних, східних областях України, вдень на Лівобережжі країни невеликий дощ і мокрий сніг, на решті території без істотних опадів.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 3-8° тепла, у південній частині до 10°, у східних та північно-східних областях 0-5° тепла.

У Києві 4 листопада вночі невеликий дощ і мокрий сніг, удень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла.