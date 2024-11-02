Словник Collins Dictionary назвав “Brat” словом року

Слово Brat, переосмислене співачкою Charli XCX і прийняте прихильниками кандидата в президенти США Камали Гарріс, було названо Collins Word of the Year 2024, повідомляє AFP.

У Collins нагадали, що «Brat» – це назва хітового шостого альбому британської співачки, і тепер це слово стало означати «впевнене, незалежне і гедоністичне ставлення», а не просто термін, що позначає погано виховану дитину.

«Натхненне альбомом Charli XCX, слово «brat» стало одним із найбільш обговорюваних слів 2024 року», – ідеться в британському словнику.

«Більше, ніж просто успішний альбом, «brat» – це культурний феномен, який знайшов відгук у людей у всьому світі, а «brat summer» утвердився як естетика і спосіб життя», – додається в словнику.

32-річна поп-зірка, чиє справжнє ім’я Шарлотта Емма Ейтчисон, описала типову «brat»-дівчину як людину, «яка трохи безладна, любить веселитися і, можливо, іноді говорить дурниці, почувається собою, але потім, можливо, переживає зрив, але відривається на повну».

У липні вона написала в твіттері, що «Камала – це brat», маючи на увазі віцепрезидента США, що спонукало кандидата в президенти використовувати її пісню «365» в одному зі своїх відео на TikTok.

Акаунт її кампанії також був ребрендований за допомогою лаймово-зеленої фотографії в стилі обкладинки альбому Brat.

Альбом став номером один у її рідній Великій Британії та номером три у США.