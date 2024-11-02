Росіяни атакували Херсон та Дніпро: серед поранених п’ятеро дітей

Через атаку військ РФ на Дніпровський район вдень 2 листопада поранення дістали п’ятеро людей, повідомляє Суспільне Дніпро з посиланням на Telegram очільника обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Серед травмованих двоє дітей віком 8 і 15 років. Внаслідок вибуху пошкоджено критичну інфраструктуру, деталі уточнюють.

Близько дев’ятої години ранку 2 листопада російські війська обстріляли передмістя Херсона Зеленівку.

Росіяни били по селищу з артилерії. Поранена 16-річна дівчина. У неї політравма. У важкому стані дитину доправили у лікарню, повідомляє Суспільне Херсон.

Згодом керівник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що стало відомо про загиблу та ще трьох поранених внаслідок російського удару по Зеленівці. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої 40-річної жінки, написав він в Telegram.

Також поранені ще дві дитини — 10-річний хлопчик та 11-річна дівчинка. У них діагностували вибухові травми, уламкові поранення та переломи. Дітей шпиталізували, повідомив Прокудін.

Третя поранена — 67-річна жінка. У неї вибухова та черепно-мозкова травми, а також перелом гомілки, йдеться в дописі.