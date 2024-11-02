Кримінал

Росіяни атакували Херсон та Дніпро: серед поранених п’ятеро дітей
2 Листопада 2024 18:35
читать на русском →
дніпро, херсон
Зруйнований російською артилерією будинок у передмісті Херсона Зеленівці, 2 листопада 2024 / Фото Суспільне Херсон

Через атаку військ РФ на Дніпровський район вдень 2 листопада поранення дістали п’ятеро людей, повідомляє Суспільне Дніпро з посиланням на Telegram очільника обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Серед травмованих двоє дітей віком 8 і 15 років. Внаслідок вибуху пошкоджено критичну інфраструктуру, деталі уточнюють.

Близько дев’ятої години ранку 2 листопада російські війська обстріляли передмістя Херсона Зеленівку.

Росіяни били по селищу з артилерії. Поранена 16-річна дівчина. У неї політравма. У важкому стані дитину доправили у лікарню, повідомляє Суспільне Херсон.

Згодом керівник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що стало відомо про загиблу та ще трьох поранених внаслідок російського удару по Зеленівці. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої 40-річної жінки, написав він в Telegram.

Також поранені ще дві дитини — 10-річний хлопчик та 11-річна дівчинка. У них діагностували вибухові травми, уламкові поранення та переломи. Дітей шпиталізували, повідомив Прокудін.

Третя поранена — 67-річна жінка. У неї вибухова та черепно-мозкова травми, а також перелом гомілки, йдеться в дописі.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
2 Листопада 2024 17:12

“Брехня нас всіх погубить”. DeepState про ситуацію в районі Курахове
2 Листопада 2024 19:48

В Чугуївському районі ворожий дрон атакував цивільне авто: двоє чоловіків поранено
2 Листопада 2024 18:35

Росіяни атакували Херсон та Дніпро: серед поранених п’ятеро дітей
2 Листопада 2024 16:46

На Курахівському напрямку відбито 18 штурмів росіян, 17 атак ще триває – Генштаб
2 Листопада 2024 15:34

У Німеччині біженець із Харкова зґвалтував вагітну співмешканку
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
усі думки