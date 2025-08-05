Зеленський провів розмову з Трампом: деталі

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили припинення війни, санкції проти Росії та подальшу оборонну взаємодію.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

Реклама

“Ключове — це, звісно, припинення війни. Ми вдячні Президенту США за всі зусилля заради чесного й тривалого миру. Дійсно потрібно якнайшвидше припинити вбивства, ми це повністю підтримуємо», — заявив Зеленський.

Лідери країн скоординували позиції України та США, а також обмінялися оцінками щодо посилення російських атак.

Зеленський зазначив, що Трамп поінформований про останні удари по Києву та інших містах. Також у розмові обговорили санкції проти Росії, які, на думку Зеленського, мають серйозний вплив на її економіку.

Окрему увагу приділили міжнародній оборонній допомозі. Зеленський подякував Нідерландам, Швеції, Норвегії та Данії за понад мільярд доларів, спрямованих на закупівлю американської зброї для України. Крім того, українська сторона підготувала проєкт двосторонньої угоди з США щодо співпраці у сфері безпілотників. Президент наголосив на готовності обговорити та укласти цю угоду найближчим часом.