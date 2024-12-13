Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом, під час якої обговорив критичні питання національної безпеки та підтримки України.

Про це він написав у соцмережах.

Основною темою розмови стали наслідки масованої ракетної атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру. Зеленський наголосив на нагальній потребі посилення протиповітряної оборони держави.

Глава української держави висловив вдячність фінському народові за послідовну підтримку незалежності України. Особливо важливою для України є готовність Фінляндії сприяти зміцненню систем протиповітряної оборони.

Під час розмови президенти торкнулися питання суверенного права України самостійно обирати власне майбутнє. Зеленський підкреслив принципову позицію Фінляндії щодо підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції України.

За підсумками перемовин, лідери країн досягли спільного розуміння необхідності надання Україні ефективних безпекових гарантій. Метою таких гарантій є забезпечення стабільності та створення передумов для довготривалого миру.

Телефонна розмова засвідчила солідарність Фінляндії з Україною в умовах російської агресії та продемонструвала послідовну підтримку з боку скандинавської держави.