Зеленський провів нараду з керівниками ГУР та СБУ

Президент України Володимир Зеленський провів кілька нарад – з керівниками уряду, МЗС, ГУР та СБУ щодо поточних питань, потреб держави, роботи розвідки та протидії колаборантам.

Про це він розповів під час свого вечірнього відеозвернення.

“Сьогодні в мене були наради і з головою уряду щодо поточних питань і потреб держави, і з міністром закордонних справ – щодо його зустрічей і розмов із партнерами, нових домовленостей, які можуть бути досягнуті”, – сказав Президент.

Він також провів нараду і з керівництвом Головного управління розвідки. “Є важливі результати роботи розвідки. Я дякую вам, хлопці”, – зазначив Зеленський.

Крім цього, за його словами, він заслухав сьогодні і доповідь Служби безпеки України щодо протидії колаборантам.