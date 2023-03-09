Політика

Зеленський провів нараду через російський ракетний удар

9 Березня 2023 14:37
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зеленський, ракетний удар

Президент України Володимир Зеленський повідомив 9 березня, що провів нараду через російський ракетний удар. У нараді брали участь представники РНБО, СБУ, МВС, Генштабу, військової розвідки та інших відомств.

«Сьогоднішнім обстрілом атакували Дніпропетровську, Житомирську, Кіровоградську, Харківську, Сумську, Вінницьку, Львівську, Івано-Франківську, Одеську, Запорізьку області та місто Київ», – зазначив Зеленський.

Президент України закликав забезпечити захист енергетичної інфраструктури від російських обстрілів та забезпечити швидке відновлення електропостачання у постраждалих областях.


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